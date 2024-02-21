"صنبور ماء" يحول منزل فنان سعودي بالصدفة إلى متحف للسياح (صور)

عاد السائح السويدي، فريد بنسون، إلى القطيف، شرقي السعودية، بعد نحو عام من زيارته الأولى، حيث بات منزل الفنان السعودي إبراهيم الميلاد أشبه بمتحف فني زواره كثر، رغم أنه نشأ عن طريق الصدفة.

أراد الميلاد، الذي يصفه مواطنوه بأنه فنان فطري، إذ لم يلتحق بأية أكاديمية فنية، قبل سنوات، لفت الانتباه إلى صنبور ماء خيري في جدار منزله، يتيح للعابرين شرب الماء البارد مجاناً في أكثر مناطق السعودية حرارةً.