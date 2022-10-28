بعد اعتراض مرتضى منصور.. أيمن الكاشف لن يعلق على السوبر المصري

أعلن المعلق المصري أيمن الكاشف اعتذاره عن عدم التعليق على مباراة السوبر المصري التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، على إستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال الكاشف على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعتذر لكل الأصدقاء ولكل الناس المحترمة، عن التعليق اليوم في مباراة السوبر المصري، لعله خير والحمد الله".

وكانت قناة "أون تايم سبورت" أعلنت عن تولي التعليق على المباراة، من قِبلِ الثنائي مدحت شلبي قناة صوتية أولى وأيمن الكاشف قناة صوتية ثانية، قبل أن يعلن الأخير اعتذاره عن عدم التعليق.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية ويعلق عليها الثنائي عصام عبده وفارس عوض.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتراضه على تواجد الكاشف كمعلق على المباراة، حيث طالب أمس باستبداله، قائلا: "على قناة أون سبورت أن تحقق التوازن في اختيار المعلقين لأنها اختارت الإعلامي مدحت شلبي والمعلق أيمن الكاشف للتعليق على المباراة عبر قناتيها والثنائي معروفان بانتمائهما للأهلي".

ويخوض الزمالك مواجهة قوية ضد الأهلي غريمه التقليدي من أجل التتويج بلقب كأس السوبر المصري، وتحقيق الثلاثية المصرية لأول مرة في تاريخه.

أما الأهلي فإنه يخوض المباراة سعيًا لتعويض خسارته لبطولة الدوري المصري وكأس مصر في الموسم الماضي، وافتتاح موسمه الجديد 2022 - 2023 ببطولة جديدة.