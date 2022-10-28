بعد اعتراض مرتضى منصور.. أيمن الكاشف لن يعلق على السوبر المصري
أعلن المعلق المصري أيمن الكاشف اعتذاره عن عدم التعليق على مباراة السوبر المصري التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، على إستاد هزاع بن زايد في الإمارات.
وقال الكاشف على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعتذر لكل الأصدقاء ولكل الناس المحترمة، عن التعليق اليوم في مباراة السوبر المصري، لعله خير والحمد الله".
وكانت قناة "أون تايم سبورت" أعلنت عن تولي التعليق على المباراة، من قِبلِ الثنائي مدحت شلبي قناة صوتية أولى وأيمن الكاشف قناة صوتية ثانية، قبل أن يعلن الأخير اعتذاره عن عدم التعليق.
ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية ويعلق عليها الثنائي عصام عبده وفارس عوض.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتراضه على تواجد الكاشف كمعلق على المباراة، حيث طالب أمس باستبداله، قائلا: "على قناة أون سبورت أن تحقق التوازن في اختيار المعلقين لأنها اختارت الإعلامي مدحت شلبي والمعلق أيمن الكاشف للتعليق على المباراة عبر قناتيها والثنائي معروفان بانتمائهما للأهلي".
ويخوض الزمالك مواجهة قوية ضد الأهلي غريمه التقليدي من أجل التتويج بلقب كأس السوبر المصري، وتحقيق الثلاثية المصرية لأول مرة في تاريخه.
أما الأهلي فإنه يخوض المباراة سعيًا لتعويض خسارته لبطولة الدوري المصري وكأس مصر في الموسم الماضي، وافتتاح موسمه الجديد 2022 - 2023 ببطولة جديدة.
ماذا يقول التاريخ؟
يعد النادي الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 11 مرة مقابل 4 مرات للزمالك أقرب منافسيه بينما فاز طلائع الجيش بآخر نسخة وحسم اللقب المقاولون العرب وحرس الحدود أيضا.
وتقابل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري 7 مرات سابقة، فاز الأهلي خلالها 5 مرات باللقب مقابل مرتين للزمالك.
وبدأت المباريات بين القطبين في كأس السوبر المصري عام 2003 حين تعادل الفريقان 0/0، ثم فاز الأهلي بركلات الترجيح ثم حسم الأهلي لقب نسخة 2008 بنتيجة 2/0 على إستاد القاهرة.
وتقابل الفريقان في كأس السوبر المصري عام 2014 على إستاد القاهرة وفاز الأهلي بركلات الترجيح، ثم أقيم كأس السوبر لأول مرة في الإمارات عام 2015 على ملعب هزاع بن زايد وفاز الأهلي بنتيجة 3/2.
وحسم الزمالك نسخة 2016 على ملعب محمد بن زايد بركلات الترجيح، ثم فاز الأهلي بلقب نسخة 2019 على ملعب برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3/2.
وكانت آخر مواجهة بين القطبين على صعيد بطولة كأس السوبر قد انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح في الإمارات.
وفاز الزمالك في آخر لقاء ضد الأهلي بشكل عام بنتيجة 2/1 في نهائي بطولة كأس مصر خلال شهر يوليو الماضي.