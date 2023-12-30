أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد طلاقها
ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب للمرة الأولى بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب، أثناء تحضيرها لحفل رأس السنة في إمارة دبي.
وشاركت مصممة الأزياء العراقية زينة زكي الفيديو عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام" مع شيرين عبدالوهاب، وهي ترحب بها في إطار التحضير للحفلة المقررة.
ولفت الظهور الأحدث للفنانة المصرية، الأنظار، خاصة مع فقدانها الكثير من الوزن.
وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد أعلنت انفصالها رسميا عن حسام حبيب في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب.
وقال الإعلامي المصري عبر برنامجه "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، إن شيرين أكدت له طلاقها، لافتة إلى أن "الانفصال تم في إطار متحضر".
يذكر أن طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب جاء بعد زواج دام خمس سنوات، تخللته العديد من المشاكل والأزمات.