Xiaomi 14 يتميز بتعزيز ميزات الكاميرا الرئيسة

تستعد شركة Xiaomi الصينية لإطلاق هاتفها الجديد Xiaomi 14، والذي يركز بشكل خاص على مواصفات الكاميرا.

ومن الواضح من التصميم الجديد للهاتف الصيني أنه يشبه إلى حد كبير، غريمه آيفون.

ووفق موقع "ويبو" الصيني، فإن الهاتف الجديد مجهز بكاميرا رئيسة حديثة بدقة 50 ميغابكسل مع مستشعر مقاس1 / 1.31 بوصة يتميز ببكسلات كبيرة تبلغ 1.2 ميكرومتر وفتحة .f / 1.6

والأهم من ذلك، أنه تم التأكيد على أن الهاتف يشتمل على عدسة تحمل علامة Leica Summilux، وهي ترقية عن الطراز السابق.

وتحتوي الكاميرا الرئيسة لشركة Xiaomi على "علامة تجارية جديدة لمستشعر الصور"، مما يعني أننا نعرف على وجه اليقين أنها ليست من صنع شركة Sony نظرًا لأن الطراز السابق يتميز بمستشعر الصور IMX800.

وبصرف النظر عن تفاصيل الكاميرا هذه، أكدت شركة Xiaomi أيضًا أن الطراز القياسي يحتوي على شاشة ذات حواف مسطحة مقاس 6.36 بوصة.

لم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل أخرى حول الكاميرتين الأخريين في الجزء الخلفي من الهاتف، لكن مع إطلاق Xiaomi 14، غدًا الخميس، سيتضح كل شيء.