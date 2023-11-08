بدلا من انقاذه.. حشود تتجمع لالتقاط صور لرجل يغرق في بريطانيا

في حادثة مؤسفة، تجمعت حشود لمشاهدة رجل يغرق في نهر شديد البرودة، بينما التقط آخرون صورا له وهو يصرخ طالبا المساعدة.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، سقط الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، بنهر "أوس" في يورك البريطانية، بعد ظهر الخميس.