بدلا من انقاذه.. حشود تتجمع لالتقاط صور لرجل يغرق في بريطانيا
في حادثة مؤسفة، تجمعت حشود لمشاهدة رجل يغرق في نهر شديد البرودة، بينما التقط آخرون صورا له وهو يصرخ طالبا المساعدة.
ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، سقط الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، بنهر "أوس" في يورك البريطانية، بعد ظهر الخميس.
ورغم وجود طوقي نجاة على بعد أمتار قليلة من المكان، إلا أن المارة لم يكترثوا لمساعدة الرجل الذي كان يكافح لإبقاء رأسه فوق الماء.
وبعد دقائق، وصل أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وألقوا أطواق النجاة في النهر لمساعدة الرجل، الذي نقل على الفور إلى المستشفى.
وأفادت الشرطة في بيان لها بأن ضباطها "سعداء بمساعدة الرجل" لكنهم "قلقون" من سلوك المارة، الذي لم يحركوا ساكنا لمساعدته.
وأكد البيان أن الرجل يقبع حاليا في المستشفى، بحالة صحية مستقرة.