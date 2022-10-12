فينسنت أبو بكر يوجه رسالة لجماهير النصر بعد هدفه أمام العدالة (فيديو)

وجه الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي، رسالة إلى جمهوره بعد تألقه مع "العالمي" في مواجهة العدالة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري السعودي.

ووضع أبو بكر بصمته في فوز فريقه على العدالة 4-1 بتسجيله هدفًا يعد الثاني له في النسخة الحالية من الدوري، والأول بعد غياب استمر خمس جولات.

وقام أبوبكر بالاحتفال بعد إحراز الهدف بطريقة بها إشارة اعتذار لجماهير النصر عن تراجع مستواه، وسوء أدائه خلال الجولات الماضية من الموسم الحالي.

وقال أبو بكر في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "لم أصل حتى الآن إلى مستواي المعهود، وأعد جماهير النصر أن أعطي أكثر في المباريات المقبلة".