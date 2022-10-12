فينسنت أبو بكر يوجه رسالة لجماهير النصر بعد هدفه أمام العدالة (فيديو)
وجه الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي، رسالة إلى جمهوره بعد تألقه مع "العالمي" في مواجهة العدالة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري السعودي.
ووضع أبو بكر بصمته في فوز فريقه على العدالة 4-1 بتسجيله هدفًا يعد الثاني له في النسخة الحالية من الدوري، والأول بعد غياب استمر خمس جولات.
وقام أبوبكر بالاحتفال بعد إحراز الهدف بطريقة بها إشارة اعتذار لجماهير النصر عن تراجع مستواه، وسوء أدائه خلال الجولات الماضية من الموسم الحالي.
وقال أبو بكر في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "لم أصل حتى الآن إلى مستواي المعهود، وأعد جماهير النصر أن أعطي أكثر في المباريات المقبلة".
وأضاف: "أعدكم بالعودة إلى مستوياتي السابقة، وسأساند زملائي لمواصلة مسيرة الانتصارات لنادي النصر"، مشددا على أن هدفهم في الجولات المقبلة هو تصدر جدول المسابقة.
وبسؤاله عن صعود فريقه إلى المركز الثاني، أشار: "رئيس النصر مسلي آل معمر، جلبَ لاعبين كبارا من أجل المنافسة على المراكز الأولى، والآن نجحنا في القفز للمركز الثاني وهدفنا الحصول على المركز الأول، وهذا يحتاج لجهد أكبر منا".
وفي سياق آخر، أظهرت الفحوصات الأولية إصابة سلطان الغنام، لاعب النصر، بتمزق في الفخذ خلال مشاركته مع الفريق بالأمس ضد العدالة.
وكان الغنام قد تعرض لإصابة في الدقائق الأولى من عمر المباراة، غادر على إثرها أرضية الملعب ليدخل عبدالله مادو لاعب الفريق بدلا عنه.
وانتهت مباراة النصر بفوز ساحق للفريق بنتيجة (4/1) أمام العدالة، على ملعب "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ورفع النصر رصيده بهذا الفوز عند النقطة 16، ليحتل وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 3 عن الشباب متصدر المسابقة.
ويستعد النصر بقيادة الفرنسي رودي غارسيا لملاقاة الفيحاء، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.