سوريا.. أثناء عبوره شارعًا انفجر مع قنبلة بحوزته

أودت قنبلة بحياة شخص في العاصمة السورية دمشق بينما كان يحملها بيده، وهو يعبر أحد الشوارع الفرعية.

ووفق ما نشرته وزارة الداخلية السورية في بيانها المقتضب على حسابها في "فيسبوك"، فقد توفي شخص جراء انفجار قنبلة في حي أبو رمانة، مبينة أن القنبلة كانت بحوزته أثناء مروره في شارع فرعي إلى جانب أحد المواقف.

وأضافت أن القنبلة أسفرت عن وفاة صاحبها فقط، لكنها تسببت بأضرار مادية في الممتلكات الخاصة.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الواقعة وملابساتها، بينما تم نقل جثة المتوفَّى إلى أحد المستشفيات.