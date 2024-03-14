دهون البطن.. مخاطرها الصحية وطرق التخفيف منها

يأتي تراكم الدهون في الجسم بأشكال عديدة، اذ تختلف تلك الموجودة تحت الجلد مباشرة مع الدهون الحشوية، التي تتراكم عند البطن في الفراغات المحيطة بالأعضاء الداخلية، مثل: المعدة والأمعاء.

وبحسب تقرير نشره موقع webmd، تعتبر الدهون الحشوية خبيثة بشكل خاص، لأنها تولد السموم، بما في ذلك السيتوكينات، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتقلل من حساسية الأنسولين، ما قد يؤدي إلى مرض السكري. علاوة على ذلك، تم ربط الالتهاب الناجم عن هذه السموم بالعديد من أنواع السرطان، مثل تلك التي تصيب القولون والمريء والبنكرياس.

وبسبب طبيعتها الخفية داخل الجسم، فإن الدهون الحشوية تشكل مخاطر صحية كبيرة، اذ حتى الأفراد الذين يبدو وزنهم طبيعيًا قد يكون لديهم مستويات خطيرة من الدهون في منطقة البطن. ويعد قياس محيط الخصر بمثابة مؤشر بسيط ولكنه فعال لتراكم الدهون الحشوية، حيث تواجه النساء اللاتي يبلغ قياس خصرهن 89 سنتيمترًا أو أكثر والرجال الذين يبلغ قياس خصرهم 101 سنتيمتر أو أكثر مخاطر صحية متزايدة مرتبطة بدهون البطن، بغض النظر عن وزنهم الإجمالي.

وتمثل مكافحة دهون البطن تحديًا، وغالبًا ما تتطلب تغييرات كبيرة في نمط الحياة. ومع ذلك، تؤكد الدراسات التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه حتى فقدان الوزن المتواضع في الوقاية من مرض السكري والحالات الأخرى ذات الصلة، وهذا أمر مشجع بشكل خاص بالنسبة لملايين الأفراد المصنفين على أنهم مصابون بمرض السكري، او الذين يمثل ظهور مرض السكري من النوع الـ2 تهديدًا وشيكًا لهم.

ومن أجل تقليل الدهون في البطن، يمكن أن تساعد عدة إستراتيجيات في تحقيق هذا الهدف:

الحد من استهلاك عصائر الفاكهة: رغم اعتبارها بديلاً أكثر صحة للمشروبات السكرية، إلا أن عصائر الفاكهة تفتقر إلى الألياف الموجودة في الفواكه الكاملة، ما يؤدي إلى زيادة سريعة في الدهون في محيط الخصر.

إعطاء الأولوية للخضراوات: يجب أن تشكل الخضراوات غير النشوية جزءًا كبيرًا من الوجبات، لأنها منخفضة الكربوهيدرات وعالية العناصر الغذائية، ما يساعد في التحكم في الوزن.

اختيار الأطعمة الطبيعية غير المصنعة: غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على إضافات ضارة، مثل: الدهون المتحولة والسكريات والملح الزائد؛ ما يسهم في تراكم الدهون في البطن. لذا، فإن اختيار الأطعمة الطبيعية الكاملة يمكن أن يخفف من هذا الخطر.

وبهذا، فإن فهم المخاطر المرتبطة بدهون البطن أمر بالغ الأهمية لحماية الصحة على المدى الطويل. من خلال تبني عادات نمط حياة صحية واتخاذ خيارات غذائية مستنيرة، يمكن للأفراد مكافحة تراكم الدهون الحشوية بشكل فعال، ما يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض منهكة، مثل: مرض السكري، وبعض أنواع السرطان.