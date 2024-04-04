هل تنجز الدراما العربية المشتركة ما عجزت عنه المؤسسات الرسمية؟

يبدو العنوان مغرقًا في التفاؤل.. فرغم توقيع العرب مئات اتفاقيات التعاون الثقافي والفني فيما بينهم، منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، إلا أنّ إنجازاتهم في هذا المضمار بقيت في حدها الأدنى.

لكن، مع تطور الدراما العربية، وتزايد المسلسلات المشتركة الجامعة لأكثر من بلد عربي في العمل الواحد، تفاءل بعضهم بإمكانية نجاح الدراما في صياغة مشروع ثقافي يقدم العرب للعالم، ويضع الأسس لوحدة فكرية قد تتبلور مستقبلًا.

ويلاحظ المتابع ارتفاع عدد المسلسلات العربية المشتركة في الأعوام الأخيرة؛ إذ بلغ عدد الأعمال المشتركة بين لبنان وسوريا، خلال هذا الموسم، 4 مسلسلات هي: "ع أمل، نظرة حب، نقطة انتهى، مسلسل 2024".