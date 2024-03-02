رجل يسلم نفسه بعد 22 عاما من قتله زوجته

سلم قاتل في الأرجنتين نفسه إلى أجهزة الشرطة بعد مرور أكثر من 22 عاما على جريمته.

وانتهز رامون أبريغو، 70 عاما، الفرصة بعدما علم أنه سيطلق سراحه؛ لأن قانون التقادم في الأرجنتين يعفيه من العقوبة بعد مرور فترة السجن، وفق ما أكده قضاة منطقة تييرا ديل فويغو.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد عاش أبريغو متخفيا مدة 22 عاما، بعدما قتل زوجته إيفا فالكون، عندما كانت حاملاً في شهرها السابع.

وبعد أشهر من الحكم عليه بالسجن 20 عاماً، هرب أبريغو إلى تشيلي على متن شاحنة متجهة نحو معبر سيباستيان الحدودي مع تشيلي، ثم عاد لاحقاً إلى البلاد مختبئاً في المقاطعة الشمالية بالغابات المطيرة في سالتينو تشاكو، التي تعد موطناً لحيوانات الكوجر البرية والغزلان والخفافيش مصاصة الدماء. وفقاً لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وبعدما علم أنه سيطلق سراحه وفق قانون التقادم قام بتسليم نفسه، ومع ذلك، فهو لا يزال رهن الاحتجاز، حتى تصدر محكمة العدل العليا في الأرجنتين الموافقة النهائية.