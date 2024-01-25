إحالة كويتي أشعل النار بمواطن آخر حتى الموت لـ"الطب النفسي"

أحالت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الخميس، مواطنا إلى الطب النفسي، في قضية قتل مواطن آخر مع سبق الإصرار والترصد.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، فقد قضت المحكمة بعدم جواز محاكمة المتهم لإصابته بمرض عقلي، وتمت إحالته وإيداعه في الطب النفسي، بعد ثبوت وجود ملف له لدى الطب النفسي، وأنه غير مسؤول عن تصرفاته.

وكان المتهم قد دخل في خلاف مع المجني عليه؛ بسبب موقف سيارة، وتطور الأمر ليقوم المتهم لاحقا بسكب البنزين على المجني عليه وإشعال النيران فيه حتى فارق الحياة.