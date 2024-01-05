عبدالرحمن المطيري يثير جدلاً بعد ظهوره بـ"طائرة خاصة"

وعلّق أصدقاء المشهور السعودي أن "الطائرة ملك للمطيري، وسيتجهون بها إلى لندن"، في تعليق غلب عليه المزاح، بينما ردّ المطيري بالقول إن "ثروته الحقيقية هي أصدقاؤه".

ودعا "المطيري"، أصدقاءه، لركوب الطائرة بالفعل، التي يبدو أنه قام باستئجارها خصيصًا لنقلهم، دون أن يوضح أين وجهته، والمرجح أنها كانت داخل المملكة.