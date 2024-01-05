عبدالرحمن المطيري يثير جدلاً بعد ظهوره بـ"طائرة خاصة"
أثار المشهور السعودي عبدالرحمن المطيري، جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في طائرة خاصة برفقة أصدقاء.
ووثَّق "المطيري" عبر حسابه على "سناب شات" وجوده داخل مقصورة طائرة خاصة "فخمة" مزوّدة بأحدث التقنيات، وبرفقته عدد من الأصدقاء.
وعلّق أصدقاء المشهور السعودي أن "الطائرة ملك للمطيري، وسيتجهون بها إلى لندن"، في تعليق غلب عليه المزاح، بينما ردّ المطيري بالقول إن "ثروته الحقيقية هي أصدقاؤه".
ودعا "المطيري"، أصدقاءه، لركوب الطائرة بالفعل، التي يبدو أنه قام باستئجارها خصيصًا لنقلهم، دون أن يوضح أين وجهته، والمرجح أنها كانت داخل المملكة.
ونفى في منشور لاحق أن تكون الطائرة الخاصة ملكه، في ردٍ على الأنباء المتداولة، مؤكدًا أن "الطائرة لو كانت ملكه، لما كانت وجهته إلى لندن، لأنه لا يحبها".