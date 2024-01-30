حلوى "كعب الغزال".. تاريخ طبق خرج من قصور السلاطين

رغم كل التحولات التي طرأت على صناعة الحلويات بالمغرب، إلا أنّ حلوى "كعب الغزال" التقليدية، والتي تعدّ سيدة الحلويات المغربية وسفيرتها، ظلت حاضرة على موائد العائلات المغربية مرافقة لجلسات الشاي.

وحافظت حلوى "كعب الغزال" التقليدية المغربية على مكانتها، سواء عند محلات بيع الحلوى، أو في المنازل، حيث تحرص الأسر على اقتنائها جاهزة أو تحضيرها في البيت، لتقديمها مع "صينية" الشاي على الطريقة المغربية.

ولا تحظى هذه الحلوى التقليدية بقيمة كبيرة في الوسط المغربية فقط، بل تعدت شهرتها الجغرافية المغربية؛ إذ يحرص فيه زوار المغرب من السياح، على تذوق "كعب الغزال" خلال جولاتهم بدروب المدن المغربية التاريخية بالخصوص، بل واقتنائها ذكرى زيارة وهدية حلوة للأقارب.

وسميت حلوى "كعب الغزال" كذلك؛ لأن شكلها هلالي ومقوس يشبه قوائم الغزال، وتتكون من عجين رقيق محشو باللوز المطحون والمنسم بماء زهر الليمون، وهو ما يجعل مكانتها كبيرة في ثقافة الضيافة المغربية؛ إذ يعتبر غياب هذه الحلوى التقليدية عن المائدة قلة حفاوة في الاستقبال.

وأبرز الباحث في تاريخ الطبخ المغربي، الراحل الحسين الهواري، أن حلوى "كعب الغزال" يعود تاريخها إلى عهد المرينيّين في القرن 13 (سلالة حكمت بلاد المغرب الأقصى من القرن الثالث إلى القرن 15، عندما عشقها السلطان "عبد الحق المريني أبو عنان" (1329-1358).