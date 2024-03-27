"نقطة انتهى" يثير جدلًا واسعًا بعد إساءته لفنان سوري بـ"فضيحة أخلاقية"

أثار المسلسل السوري - اللبناني المشترك "نقطة انتهى"، جدلًا واسعًا وانتقادات طالت القائمين عليه بعد مشهد وُصف بالمسيء لأحد الفنانين السوريين.

وتناولت الحلقة الـ15 من "نقطة انتهى" مشهدًا حواريًّا بين "أمجد"، الذي يلعب دوره الفنان السوري سامي نوفل، و"مروان"، الذي يلعب دوره تيم عبدالعزيز، إذ يقول أمجد: ""يا ويلاه على هالفضيحة"، ليستفسر "مروان" عن الفضيحة ويسأله إن كانت "فضيحة مريومة".

وتعود هذه الفضيحة في الأصل، والتي عرفت إعلاميًّا بـ"فضيحة مريومة"، إلى ما قبل أشهر، إذ انتشر آنذاك فيديو إباحي، قيل إنه يعود للفنان السوري أحمد رافع، وإنه متورط فيه.

وإثر ذلك، خرج الفنان أحمد رافع في حينها، نافيًا بشدة تورطه بمثل هكذا فضيحة، مؤكدًا أن الفيديو "مفبرك" وتم التلاعب فيه عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي صناع مسلسل "نقطة انتهى"، متهمين القائمين عليه بالمتاجرة بفضائح الآخرين وقضاياهم في محاولة لحصد التفاعل.

وتداولت حسابات إخبارية منشورًا قيل إنه يعود لمؤلف العمل، فادي حسين، الذي أنكر بشدة كتابته لمثل هذا المشهد، مشددًا على أنه لم يكتب عبارة "فضيحة مريومة" في أي حوار من أي مشهد في المسلسل، مشددًا على أنه "لا يتاجر بفضائح الآخرين سواء أكانت حقيقية أم لا"، مقدمًا اعتذارًا نيابة عن فريق العمل للفنان أحمد رافع.