"جثمان حلمي بكر" يشعل نزاعا جديدا بين أفراد عائلة الموسيقار المصري

يبدو أن الأزمات التي لاحقت الموسيقار المصري حلمي بكر في أيامه الأخيرة أبت أن تتركه حتى بعد وفاته، إذ استمرت المشاجرات بين زوجته وأشقائه، فقد أرادت الأولى وعائلتها نقل الجثمان إلى شقته بالمهندسين، بينما أراد شقيقه فتحي بكر نقله إلى منزله في منطقة جسر السويس، ما أدى إلى شجار بين الطرفين.

وأثناء الانتقال من محافظة الشرقية إلى القاهرة، تعطلت السيارة التي تنقل الجثمان، ليبدأ شجار جديد، ويضطر شقيقه للجوء إلى الارتكاز الأمني، الذي أمر بحفظ الجثمان في أقرب ثلاجة إلى حين حضور نجله المتواجد في أمريكا.

من جانبه، رفض هشام حلمي بكر دفن والده قبل أن يعود إلى مصر، إذ يصل إلى القاهرة في الثالثة والنصف من عصر اليوم، فيما كلف المستشار مرتضى منصور بإنهاء إجراءات الدفن، وتركه في الثلاجة إلى حين عودته، مؤكدا على الجميع عدم اتخاذ أي قرار من دون الرجوع إليه.

ووجه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين المصريين بالتكفل بجميع تكاليف الجنازة والعزاء، حيث تقام الجنازة بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة، على أن يدفن في مقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر.

وأكد "كامل"، خلال مداخلة هاتفية، أنه قام بحجز قاعة داخل مسجد "حامدية الشاذلية" في القاهرة لإقامة عزاء يليق بالموسيقار الراحل، مشيرا إلى أن هناك أدلة ومستندات تؤكد تورط زوجته بأزمات كبيرة للراحل، وسيتم تقديمها لنجله فور عودته.