الشاي.. فئات ممنوعة من تناوله بعد الإفطار مباشرة

يعد الشاي مشروبًا شائعًا عقب الإفطار يفضله الكثير من الصائمين، إلا أن خبراء الصحة ينصحون بتأخيره 40 دقيقة لضمان تجنب الأضرار التي قد يسببها خاصة لمرضى الأنيميا والتهاب المعدة.

ورغم الفوائد العديدة للشاي، إذ هناك أشخاص ممنوعون عن الشاي خاصة بعد الإفطار مباشرة أو على معدة خاوية، وهم الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم؛ إذ إن كمية الكافيين في الشاي، قد تتسبب في الأرق، وتخفيض جودة النوم.

كذلك، قد يسبب الشاي أضرارًا لمرضى الأنيميا؛ إذ يحتوي الشاي الأسود على مركبات طبيعية تسمى "العفص والأكسالات"، قد تؤثر هذه المركبات على قدرة جسمك على امتصاص الحديد، وهو معدن ضروري لصنع البروتين الذي يحمل الأكسجين في الدم.

كما يجب على الأشخاص المصابين بالتهابات أو تقرحات المعدة الابتعاد عن الإفراط في تناول الشاي، لأنه يؤدي إلى زيادة إفراز الحمض الموجود في المعدة أكثر من الحد المسموح به.

على جانب آخر، يتمتع الشاي بفوائد عديدة من بينها احتواؤه على مركب "الفلافان-3-أولس"، الذي يسهم في الحفاظ على صحة القلب وانخفاض ضغط الدم والكوليسترول والسكر، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

كما أن تناول الشاي قد يكون له آثار وقائية ضد بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان الفم والثدي وبطانة الرحم والكبد، بالإضافة إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة، قد تمتص الجذور الحرة التي تساهم في تطور السرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية.

هذا ويحتوي الشاي على حمض أميني "لي ثيانين"، الذي يؤثر على صحة الدماغ ويحسن الانتباه وتعزيز الذاكرة وزيادة موجات الدماغ التي تعزز الإدراك، كما أنه يعزز جهاز المناعة ويقلل الالتهابات.

كما أن تناول كمية كبيرة من الشاي الأسود يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

وتناول كوب من الشاي يمكن أن يبقيك رطبا طوال اليوم ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على عملية الهضم.