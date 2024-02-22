رفح "خط أحمر".. تهديد بريطاني بحظر صادرات السلاح لإسرائيل

سلط الإعلام العبري الضوء على تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، أكد أن هناك توجها لدى الحكومة البريطانية لحظر صادرات السلاح إلى إسرائيل، في حال قيامها بعملية برية في مدينة رفح.

وذكرت قناة "الأخبار 12" العبرية الليلة الماضية، أن الحكومة البريطانية حذَّرت من أنه في حال بدء عملية رفح، سوف تبحث إمكانية حظر صادرات السلاح لإسرائيل.

ونقلت عن مصادر حكومية في لندن، أنه على الرغم من أن قرارًا رسميًا في هذا الصدد لم يصدر بعد، إلا أن بريطانيا لديها القدرة على الرد السريع، لو قرر كبير المستشارين القانونيين في الحكومة أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

وكشفت أن خطابًا أرسله وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون، إلى لجنة الشؤون الخارجية المنوط بها الإشراف على صادرات السلاح، بما في ذلك إلى إسرائيل، حمل تحذيرًا من العملية البرية المرتقبة في مدينة رفح الفلسطينية.

وجاء في الخطاب: "لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يتقدم الهجوم على رفح دون المساس بالمدنيين وتدمير المنازل".