تناول الخضراوات قبل الوجبات له فوائد صحية كبيرة

تشكل الخضراوات إحدى المجموعات الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وتشير الأبحاث إلى أن تناول الخضراوات له فوائد صحية كبيرة، وتناولها يؤدي إلى زيادة الشبع وفقدان الوزن.

وتأتي أهمية الخضراوات لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة جدا مثل الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات والعديد من الفيتامينات، كما تتميز باحتوائها على كميات قليلة من السعرات الحرارية، لذلك تعد أحد الخيارات الصحية للتخلص من الوزن الزائد والسمنة.

ووفقا لما قاله الخبراء لموقع "ديلي ميل" البريطاني، أن هناك فائدة طبية لتناول الخضراوات قبل اللحوم أو الأرز أو المعكرونة في طبقك اليومي.

وتشير الأدلة إلى أن "تسلسل الوجبات" يمكن أن يحسن نسبة السكر في الدم، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويعزز فقدان الوزن.

الخضار مثل البروكلي واللفت وكرنب بروكسل والخرشوف، مليئة بالألياف، التي تنظم سكريات الجسم وتبطئ إفراغ المعدة، وهي العملية التي ينتقل فيها الطعام من المعدة عبر الجهاز الهضمي.

وقالت كارولين ويليامز، اختصاصية تغذية مسجلة في ألاباما، لموقع "ديلي ميل": "لا يمكننا أن نستبعد أن البدء بالخضار والحصول على تلك الألياف قد يؤدي إلى تناول كميات أقل من الكربوهيدرات بشكل عام في الوجبة".

وفي دراسة نشرت في شهر مارس في مجلة Nutrients، قام الباحثون بتقييم 18 امرأة شابة تتمتع بصحة جيدة في اليابان ممن تناولن الخضراوات أولًا أو الكربوهيدرات أولًا.

ووجد مؤلفو الدراسة أنه حتى عندما تناول المشاركون طعامهم بشكل أسرع، فإن أولئك الذين بدأوا بتناول الخضار كان لديهم انخفاض في نسبة السكر في الدم بعد الأكل - نسبة السكر في الدم بعد الوجبة - والأنسولين مقارنة بأولئك الذين بدأوا بالكربوهيدرات.