فيديو مؤثر لنسر مهاجر "يشكر" فريق "الحياة الفطرية" في السعودية

أثار نسر مهاجر حط رحاله مؤقتاً في السعودية، ردود فعل واسعة، بعدما بدا وكأنه يقدم الشكر على العناية التي تلقاها من فريق مختص، قبل مواصلة رحلته من السعودية.

وأطلق فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، النسر العملاق، من محمية جنوب مدينة الرياض، بعد إعادة تأهيله في مركز للإيواء يشرف عليه مختصون في العناية بالطيور.

لكن النسر الذي خرج من القفص الخشبي عند فتح بابه، تقدم بضع خطوات، قبل أن يلتفت للفريق الكبير التابع لمركز الحياة الفطرية، ويفتح جناحيه الكبيرين فيما يشبه التحية والشكر، قبل أن يستدير للخلف ويطير نحو وجهة جديدة.

ونشر الناشط البيئي، سعيد السهيمي، مقطع فيديو يوثق تلك اللحظات، وقال في تغريدة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "الحرية ىمعنى خاص‼️ أول مرة اشوف تعبير رائع وعجيب من كائن فطري، أعيد إلى بيئته وتم إطلاقه‼️ أنتم أبطال أقلكم شكراً كما هو شكركم بطريقته".

وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية، بينما تلقى السهيمي سيلاً من التعليقات، التي أبدى أصحابها إعجابهم بالفيديو وبالوضعية التي بدا فيها النسر يشكر من ساعدوه.