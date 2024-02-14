في "عيد الحب".. شيري عادل وطارق صبري يعلنان انفصالهما
أعلنت الفنانة المصرية شيري عادل انفصالها رسميا عن مواطنها الفنان طارق صبري، وذلك عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "انستغرام".
وأكدت عادل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء انفصالها عن صبري، معلقة في منشورها: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".
بدوره، أعلن طارق صبري انفصاله عن الفنانة المصرية في منشور مشابه عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "انستغرام".
وسبق أن قام الفنانان بحذف الصور المشتركة بينهما في توقيت واحد من على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء عن وجود خلافات حادة بينهما.
وحاول الثنائي الشهير النفي مرارا وتكرارا وجود خلافات بينهما، قبل أن يعلن كل منهما انفصالهما، تزامنا مع "عيد الحب".