في "عيد الحب".. شيري عادل وطارق صبري يعلنان انفصالهما

وسبق أن قام الفنانان بحذف الصور المشتركة بينهما في توقيت واحد من على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء عن وجود خلافات حادة بينهما.

وحاول الثنائي الشهير النفي مرارا وتكرارا وجود خلافات بينهما، قبل أن يعلن كل منهما انفصالهما، تزامنا مع "عيد الحب".