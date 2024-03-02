مصر.. النيابة العامة تأمر بتشريح جثمان "طالبة العريش"

وقالت النيابة العامة في بيان لها أنها بادرت بالتحقيق بواقعة وفاة "نيرة صلاح الزغبي" الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش فور إبلاغها بالواقعة قضائيًا بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن في الجامعة.

واستمعت "النيابة" إلى الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان وأرفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية، ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها، إلا أنه إزاء ما تم تداوله إعلاميًا على مواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتا استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة، حيث تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فإنهم يتشككون بوجود شبهة جنائية في الواقعة ومن ثم أصدرت النيابة العامة قرارًا باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة.

وأوضحت النيابة العامة أنه تم، صباح اليوم، استخراج الجثمان وتشريحه، كما تم استدعاء كل من أشارت اليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة أن له صلة بالواقعة سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة، وجارٍ سؤالهم وكذلك فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها، وكذلك تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية في العريش، وجارٍ استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة.

وكانت أسرة نيرة صلاح قد طالبت بتشريح جثمان ابنتهم لشكهم بوجود شبهة جنائية في الوفاة.