مصر.. يوتيوبر شهير يبتز موظفة بوزارة العدل بـ"مقاطع مخلة"

كشفت موظفة مصرية في وزارة العدل، أن صانع محتوى "ويوتيوبر" شهيرا، قام بابتزازها وتهديدها بنشر مقاطع مخلة وصور غير أخلاقية.

وفي التفاصيل، وفق موقع "القاهرة 24"، قالت الموظفة إنها تملك قناة على "يوتيوب" لتعليم السيدات قيادة السيارات، وأن المحتوى الذي تقدمه يتعلق كله بالتعليم.

وأضافت أنها فوجئت في إحدى المرات بسيدة وامرأة تستغيثان بعد التشهير بهما من قبل يوتيوبر معروف، مضيفة أنها "تعاطفت معهما"، إلا أنّ الصدمة أنّ اليوتيوبر بدأ بمهاجمتها.

وأكدت أن "اليوتيوبر" اتبّع أساليب الابتزاز الإلكتروني كافة، وهدم منزلها ودمرها، بعد أن عمد إلى نشر صور مخلة لها، لافتة إلى قيامه بسرقة صورها هي وزوجها وتسجيلات صوتية خاصة بها، واستخدمها ضدها.

وأوضحت الموظفة المجني عليها، أن مشاكل كبيرة وقعت بينها وبين زوجها، الذي حضر من السعودية بسبب المقاطع، وقام بضربها.

وكشفت أنها رفعت دعوى ضد اليوتيوبر لإيقافه عند حده، خاتمة حديثها بالقول: "حط صوري على حاجات مخلة ونساء عاريات.. والهدف من ده كله إنه يحقق مشاهدات كبيرة وبالتالي يحقق أرباح وفلوس كتيرة.. وأنا مش عاوزة حاجة غير حقي لأن بيتي اتدمر".