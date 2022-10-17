صحف رياضية: "كريم بنزيما هداف من ذهب".. و"برشلونة دون روح يسقط في البرنابيو"
شكل فوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، وليفربول على مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وباريس سان جيرمان على أولمبيك مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي، واستمرار نابولي في قمة الدوري الإيطالي وفوز ميلان وإنتر، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.
كما اهتمت الصحف بجائزة الكرة الذهبية المرشح للفوز بها كريم بنزيما وأليكسيا بوتيلاس، واقتحام خوان لابورتا، رئيس برشلونة، غرفة الحكام بعد الكلاسيكو.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على برشلونة 3-1 في كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت: "متفوق جدا"، و"ريال مدريد بلعب فعال يتفوق على برشلونة ويتصدر الدوري الإسباني".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال بيتيس على ألميريا 3-1، وكتبت:"ريال بيتيس في مكان دوري الأبطال".
سبورت
ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد 1-3 في كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت: "برشلونة دون روح يسقط في البرنابيو بطريقة سيئة".
الصحيفة اهتمت بتصرف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مع حكام اللقاء، وكتبت: "لابورتا يقتحم غرفة الحكام ويطلب توضيحات".
كما اهتمت بجائزة الكرة الذهبية، وكتبت: "أليكسيا بوتيلاس قد تفوز بالكرة الذهبية الثانية اليوم".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد 3-1 في كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت: "مؤلم".
الصحيفة اهتمت بجائزة الكرة الذهبية، وكتبت: "بنزيما وبوتيلاس مرشحان اليوم للفوز بالكرة الذهبية".
كما اهتمت الصحيفة بفوز ليفربول على مانشستر سيتي 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "محمد صلاح يحسم اللقاء وكلوب يطرد".
آس
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني على برشلونة 3-1، وكتبت: "قواعد ريال مدريد هنا".
كما اهتمت بنتائج لقاءات الأحد في الدوري الإسباني.
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على فوز ليفربول على مانشستر سيتي 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز واتهامات بيب غوارديولا لجماهير آنفيلد، وكتبت: "ادعى بيب غوارديولا أن مشجعي آنفيلد ألقوا عليه عملات معدنية في فوز ليفربول على مانشستر سيتي".
الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال على ليدز يونايتد 1-0 وتوسيع الفارق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "آرسنال فارق 4 نقاط وتقنية الفيديو تنقذ أرتيتا".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان 1-0 على أولمبيك مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي، وكتبت: "دواء كلاسيكي".
كما اهتمت بفوز ريال مدريد على برشلونة 3-1 في كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت: "بنزيما هداف من ذهب".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديل سبورت
ركزت الصحيفة على فوز ميلان على هيلاس فيرونا 3-2، وفوز نابولي على بولونيا 3-2 واحتفاظه بصدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: "ذيل الشيطان"، و"نابولي من 10".
كما اهتمت بفوز إنتر ميلان على ساليرنيتانا 2-0 بفضل هدفين من باريلا ولاوتارو مارتينيز، وكتبت: "إنتر ميلان: الثنائي الذهبي".