صحف رياضية: "كريم بنزيما هداف من ذهب".. و"برشلونة دون روح يسقط في البرنابيو"

شكل فوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، وليفربول على مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وباريس سان جيرمان على أولمبيك مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي، واستمرار نابولي في قمة الدوري الإيطالي وفوز ميلان وإنتر، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بجائزة الكرة الذهبية المرشح للفوز بها كريم بنزيما وأليكسيا بوتيلاس، واقتحام خوان لابورتا، رئيس برشلونة، غرفة الحكام بعد الكلاسيكو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على برشلونة 3-1 في كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت: "متفوق جدا"، و"ريال مدريد بلعب فعال يتفوق على برشلونة ويتصدر الدوري الإسباني".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال بيتيس على ألميريا 3-1، وكتبت:"ريال بيتيس في مكان دوري الأبطال".