ظهور مخلوق غريب يعود إلى 470 مليون سنة في أمريكا (صور)

وثقت صور نشرتها هيئة الحياة البرية في أوكلاهوما الأمريكية، مخلوقًا غامضًا غريبًا في بحيرة الولاية، بعد أن كشفها سكان محليون.

وحذر مسؤولو الحياة البرية، السكان المحليين، قائلين إن هذه المخلوقات ستظهر بأعداد كبيرة هذا الصيف.