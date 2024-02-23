أول شابة سعودية تعمل في دورية هجانة تخطف الأنظار (فيديو)

وتعمل الهجانة السعودية في قطاع الجوازات بوزارة الداخلية، وتم اختيارها في فرقة هجانة أسستها وزارة الداخلية بمحافظة الدرعية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وتقول الوزارة إن تأسيس فرقة الهجانة، يستهدف إحياءً للإرث ومواكبة للتزامن مع عام الإبل 2024، إضافة إلى دورها المميز إبّان نشأة الدولة السعودية من خلال المحافظة على أمن الحدود وتأمينها.

وستعمل فرقة الهجانة إلى جانب دوريات الأمن الأخرى للحفاظ على الأمن بمحافظة الدرعية.

واكتسبت فرق الهجانة مسمّاها من وسيلة تنقلهم "الهجن"، وهي نوع من الإبل يتميز بالقدرة على التحمل والسرعة، وكانت مهمتها عند توحيد السعودية قبل نحو تسعة عقود، حماية حدود المملكة.

وعادت الهجانة إلى الظهور مجدداً بشكل رسمي بعد اندثارها، إذ قررت السعودية في خضم اهتمام رسمي بكبير بتنمية قطاع الإبل، تأسيس الهجانة الملكية العام 2020.

وتقوم الهجانة الملكية بأربع مهام رئيسة، هي المشاركة في مراسم الاستقبالات الرسمية لضيوف الملك وولي عهده، والمشاركة في المهرجانات الوطنية التي يرعاها الملك وولي عهده، وتقديم العروض التراثية السعودية الخاصة بالهجانة، وتمثيل المملكة في مهرجانات الإبل والهجن المحلية والدولية متى ما طلب منها ذلك.