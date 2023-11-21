كاميرا ترصد للمرة الأولى العمال العالقين في الهند منذ 10 أيام

رصدت آلة تصوير للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، العمال الـ41 المحاصرين منذ 10 أيام في نفق منهار، وأظهرت أنهم جميعًا على قيد الحياة، مع مواصلة عمال الإنقاذ محاولة شق طريق جديد لإخراجهم.

وبدا العمال المحاصرون منهكين وقلقين، وقد نمت لحاهم، وذلك وفق اللقطات التي بثتها كاميرا صغيرة تمّ إنزالها عبر أنبوب ضيق يتم من خلاله توفير الهواء والغذاء والمياه لهم.

وقال عمال الإنقاذ لزملائهم العالقين: "سنخرجكم إلى برّ الأمان، لا تقلقوا". وقام العمال العالقون الذين يضعون خوذات واقية على رؤوسهم، بالتحلق حول الكاميرا، وفق ما أظهرت لقطات وزعتها السلطات الهندية.