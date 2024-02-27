حقيقة صورة طائر سُميت فاكهة "الكيوي" باسمه
تبين أن صورة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، ويزعم ناشروها أنها لطائر تشبه ألوانه ثمرة الكيوي، مركبة.
وكانت صورة تظهر طائرا بألوان تشبه بالضبط ألوان ثمرة الكيوي، يتم تداولها، قبل أن يتبين زيفها.
ووفق موقع "سي إن إن"، يعد هذا الطائر، العصفور المقدس لشعوب الماوري الأصليين في نيوزيلندا وهو اليوم رمز وطني للبلاد.
ويعيش نحو 26 ألف كيوي بني في طبيعة نيوزيلندا، وهو من الطيور التي لا تستطيع الطيران نظرا لقصر جناحيها، ولها أرجل طويلة نسبيا قوية في الوقت نفسه تساعدها على الجري السريع للهرب من أعدائها.
ويعتبر طائر الكيوي من أغرب الكائنات الحية فهو الطائر الوحيد الذي يملك شعرا بدلا من الريش وعندما يبني عشه فهو لا يبنيه فوق الأشجار أو بين الصخور كما تفعل جميع فصائل الطيور تقريبا، بل يبنيه تحت الأرض على شكل خندق.