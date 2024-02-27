حقيقة صورة طائر سُميت فاكهة "الكيوي" باسمه

تبين أن صورة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، ويزعم ناشروها أنها لطائر تشبه ألوانه ثمرة الكيوي، مركبة.

وكانت صورة تظهر طائرا بألوان تشبه بالضبط ألوان ثمرة الكيوي، يتم تداولها، قبل أن يتبين زيفها.

ووفق موقع "سي إن إن"، يعد هذا الطائر، العصفور المقدس لشعوب الماوري الأصليين في نيوزيلندا وهو اليوم رمز وطني للبلاد.