الملك تشارلز سيدخل المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا

أعلن قصر باكينغهام، الأربعاء، أنّ الملك تشارلز الثالث يعالج من تضخم البروستاتا وسيخضع لتدخل علاجي الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان للقصر: "مثله مثل آلاف الرجال كل عام، يتلقى الملك العلاج من تضخم البروستاتا".

وأضاف أنّ "حالة جلالته حميدة وسيدخل المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية".

وتابع البيان أنّ التزامات الملك البالغ من العمر 75 عاما، ستؤجل فترةً قصيرة للتعافي.

وتُوج تشارلز رسميا في السادس من أيار/مايو، بعد ثمانية أشهر على اعتلائه العرش، إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، في الثامن من أيلول/سبتمبر 2022.

وهو أكبر من اعتلى عرش بريطانيا، بعد أن ظل وليًا للعهد لأطول فترة.

ويتمتع الملك، الذي توفيت والدته عن 96 عاما ووالده عن 99 عاما، بصحة جيدة بشكل عام، رغم إصابته بفيروس كورونا مرتين، وبإصابات رياضية عندما كان أصغر سنا.

وجاء بيان القصر، بعد ساعة من الكشف عن أنّ أميرة ويلز كيت، زوجة وريث العرش البريطاني وليام، دخلت المستشفى الثلاثاء في لندن، لإجراء عملية جراحية "مقررة مسبقاً"، على ما أعلنت الدوائر الملكية البريطانية الأربعاء، موضحة أنها قد لا تستأنف مهامها العامة قبل نهاية آذار/مارس.

وأوضح قصر كنسينغتون في بيان، أنّ أميرة ويلز البالغة 42 عاماً "دخلت إلى مستشفى لندن كلينيك، لإجراء عملية جراحية مقررة مسبقاً في البطن".

وأشار البيان، إلى أنّ "العملية كانت ناجحة، ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى مدة تتراوح بين 10 و14 يوما".