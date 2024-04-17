مقتل البلوغر العراقية فيروز آزاد على يد ذويها (صور)

أحمد عبد

أعلن مصدر في قوات الأسايش الكردية مقتل البلوغر والتيك توكر الشهيرة "فيروز آزاد" بعدة طلقات نارية، في مدينة أربيل شمالي العراق، اليوم، فيما تشير أصابع الاتهام إلى تورّط والدها وأقاربها في الحادثة.

وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "التكتوكر فيروز آزاد وجدت مقتولةً في شقتها بحي دراتو جنوب شرق أربيل، إذ اقتحم عدد من أقاربها الشقة، وأطلقوا عليها أربع رصاصات من مسدس شخصي اخترقت جسدها، فيما كانت تغط في نومها؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال".