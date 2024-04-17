مقتل البلوغر العراقية فيروز آزاد على يد ذويها (صور)
أحمد عبد
أعلن مصدر في قوات الأسايش الكردية مقتل البلوغر والتيك توكر الشهيرة "فيروز آزاد" بعدة طلقات نارية، في مدينة أربيل شمالي العراق، اليوم، فيما تشير أصابع الاتهام إلى تورّط والدها وأقاربها في الحادثة.
وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "التكتوكر فيروز آزاد وجدت مقتولةً في شقتها بحي دراتو جنوب شرق أربيل، إذ اقتحم عدد من أقاربها الشقة، وأطلقوا عليها أربع رصاصات من مسدس شخصي اخترقت جسدها، فيما كانت تغط في نومها؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال".
وأضاف المصدر أن "التحقيقات الأولية تشير إلى تورط والدها، المنفصل عن والدتها منذ فترة طويلة، وأبناء عمومتها في الحادث"، مشيراً إلى أن "والدها وأقاربها سبق أن هددوا فيروز بالقتل إذا لم تعمل على غلق حساباتها في موقعي "سناب شات، و تيك توك"، والتوقف عن نشر يومياتها على الموقعين".
وتبلغ الضحية فيروز آزاد 21 عاما من عمرها، ونشطت على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في "تيك توك"، كواحدة من البلوكرات المشهورات في إقليم كردستان، وتقدم غالب محتواها باللغة الكردية.
وكانت الضحية فيروز قد نجت، صبيحة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من محاولة اغتيال بعد أن قام شخصان برميها من شرفة شقتها في "شقق الإسكان" بأربيل، إذ أصيبت إصابات بالغة ورقدت في المستشفى أسابيع عديدة، فيما ألقت شرطة الإقليم القبض، حينها، على اثنين من مشاهير "التيك توك" للاشتباه بتورطهما في الحادث، إلا أنه تم الإفراج عنهما بعد أيام من التحقيقات؛ لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليهما.