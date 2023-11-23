علاج جديد للزهايمر وباركنسون من بقايا القهوة

اكتشف فريق من الباحثين الأمريكيين من خلال دراسة جديدة مادة يمكن استخدامها في علاج مرض الزهايمر ومرض باركنسون من بقايا القهوة، ولها خصائص يمكن أن تحمي خلايا الدماغ من التلف الناجم عن أمراض تصيبه.

ووجد الباحثون، من جامعة تكساس في إل باسو، أن النقاط الكربونية المستندة إلى حمض الكافيين، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة من القهوة المطحونة، لديها القدرة على حماية خلايا الدماغ من التلف الناجم عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية، إذا كانت الحالة ناجمة عن عوامل، مثل السمنة والعمر والتعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية البيئية السامة الأخرى.

واكتشف الفريق، أن النقاط الكربونية المشتقة من القهوة المطحونة المستخدمة، كانت وقائية للأعصاب عبر تجارب أنابيب الاختبار وخطوط الخلايا ونماذج أخرى من مرض باركنسون عندما كان الاضطراب ناجما عن مبيد حشري يسمى الباراكوات.

ويأمل الفريق أن يتم استخدام العلاج لمساعدة المرضى في المراحل المبكرة من الخرف وكذلك لمنع تقدمه.

وأوضح السيد جيوتش كومار مؤلف الدراسة، أن "النقاط الكمومية الكربونية القائمة على حمض الكافيين لديها القدرة على أن تكون تحويلية في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية".

وتابع: "وهذا لأن أيا من العلاجات الحالية لا تعالج الأمراض، بل تساعد فقط في إدارة الأعراض. وهدفنا هو إيجاد علاج من خلال معالجة الأسس الذرية والجزيئية التي تدفع إلى هذه الظروف".