وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يبحثان "عملية رفح"

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فجر اليوم الخميس، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت متطلبات عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إن "أوستن ناقش مع غالانت خلال اتصال هاتفي أهمية حماية المدنيين وضمان حركة المساعدات الإنسانية والوصول إليها قبل أي عمليات ضد حماس في رفح".

كما ناقش أوستن وغالانت "عملية إعادة مواطنين اثنين (أسيرين إسرائيليين) من غزة إلى عائلتيهما (قبل أيام)، والمفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى حماس"، وفقًا للبيان.

وتابع البنتاغون أن "غالانت قدم تحديثًا (معلوماتيًّا) عن العمليات العسكرية في خان يونس (جنوب)".

في الجانب الإسرائيلي، قالت وزارة الدفاع إن "غالانت أكد أهمية الضغط العسكري المستمر والجهود الإضافية لضمان إطلاق سراح الرهائن".

كما ناقش "التهديدات والهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله من لبنان، التي أدت إلى سقوط ضحايا إسرائيليين وإصابة مدنيين"، بحسب البيان.

وأكد غالانت "التزامه بضمان الأمن على الحدود الشمالية (مع لبنان)، والعودة الآمنة للمواطنين النازحين (شمالي إسرائيل)، سواء كان ذلك عبر القنوات الدبلوماسية أو العمل العسكري"، وفقًا للبيان.