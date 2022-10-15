برشلونة يخطط لصفقات يناير.. ويرغب في ضم هؤلاء الصيف المقبل

طالب خوان لابورتا رئيس برشلونة جماهير الفريق بالصبر على المشروع الذي تسعى الإدارة لبنائه مؤكدا أنهم لا زالوا في الطريق لتوحيد الفريق على صعيد الإدارة الفنية والإدارة الرياضية والمدرب كما وعد بتعاقدات جديدة في فترة الإنتقالات الشتوية.

وأكد رئيس برشلونة لقناة النادي أن الفوز بالكلاسيكو سيقدم مساعدة للمشروع قائلا:" إذا كانت هناك نتيجة جيدة يوم الأحد ، فستساعد المشروع ، لكنها لن تضعف الفريق في حال العكس وسنواصل التحسن هذا ما وصلنا إليه ، بمجرد إنقاذ النادي ماليًا وتحسين الفريق ، سنعمل على تقوية الفريق."

وأضاف خوان لابورتا حول سوق الإنتقالات الشتوي القادم :" هذا الفريق يتقدم. لا تزال هناك حاجة لإجراء تعديلات لجعله أفضل. نحن نعمل من أجل سوق الانتقالات في الشتاء. نحن نجري محادثات مع إدارة كرة القدم والتدريب الموظفين ، بقصد تحسين هذا الفريق باستمرار ".

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن الإدارة الرياضية لبرشلونة وفي إطار خطتها لخطف صفقات مجانية كما فعلت في الصيف الماضي وضعت لائحة بأسماء لاعبين تستهدفهم في صيف 2023 كلاعبين أحرار.

وتعاقد برشلونة في الصيف الماضي في صفقات حرة مع الإيفواري فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستينسن والإسبانيان فيكتور بيليرين وماركوس ألونسو.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تستهدفهم إدارة ماتيو ألماني الرياضية في برشلونة الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي و مدافع أتلتيك بلباو الإسباني إينيغو مارتينيز ولاعب ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو والظهير الأيسر لفالنسيا الإسباني غايا ومدافع إنتر ميلان السلوفيني ميلان سكرينيار والفرنسي نغولو كونتي لاعب وسط تشيلسي و لاعب ليستر سيتي البلجيكي يوري تيليمانس.

وتنتهي عقود كل هؤلاء اللاعبين مع فرقهم صيف 2023 و لن يكون برشلونة الوحيد الذي ينافس لضمهم لكن إدارة الفريق تملك بعض الإتصالات السابقة مع عدة لاعبين كان يدعو مارتينيز وغايا.

ويبقى المشروع الكبير لخوان لابورتا رئيس برشلونة هو إعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي ينتهي عقده صيف 2023 مع باريس سان جيرمان.