وفاة "3 أطفال" من عائلة واحدة إثر السيول تثير حزن عمانيين

أثارت قصة وفاة 3 أطفال بعد أن جرفهم سيل في وادي "بني غافر" في ولاية الرستاق العُمانية، حزنا واسعا بين مواطنين.

وكانت ولاية الرستاق قد شهدت هطول أمطار غزيرة، أمس الاثنين؛ ما أسفر عن سيول أدت إلى جرف الأطفال الثلاثة وفقدانهم، قبل أن يتم العثور عليهم مفارقين الحياة.

وتفاعل عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الأطفال الثلاثة، لافتين إلى أنّ الضحايا الثلاث كانوا من عائلة واحدة، وهما طفل وطفلتان، يدعون "تيمور وسوار ولمى".

وقال مواطنون إن الأطفال الثلاثة، أخوة، وكانوا يلعبون أمام منزلهم حين جرفهم السيل بشكل مفاجئ، مشيرين في روايتهم إلى أنّ الأطفال أخوة من ناحية الأب؛ إذ توفيت والدة أحد الأطفال الثلاثة قبل عامين من الآن، بسبب مرض السرطان، وتزوج الأب لاحقا شقيقتها التي أنجبت الطفلين الآخرين.

وكانت هيئة الدفاع المدني أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن وفاة امرأة أيضا بعد أن جرف السيول مركبة كانت تضمها و3 آخرين، عُثر عليهم بصحة جيدة.

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها سلطنة عمان، أمس الاثنين، إلى جريان أطول أودية البلاد "بني غافر"؛ إذ تحول إلى نهر كبير، اجتاح عددا من المناطق والعديد من القرى، التي تعد مقصدا للمتنزهين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق السيول الجارفة، التي تسببت باحتجاز مركبات، وكذلك جرف أفراد.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني أن فرق البحث والإنقاذ في محافظة "جنوب الباطنة" قد تمكنت بالفعل من إنقاذ العديد من الأفراد.

وكانت الأرصاد العمانية أكدت استمرار تدفق وتشكل السحب الركامية النشطة المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح نشطة على محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى والأجزاء الجنوبية من محافظة مسقط.

وقررت وزارة التربية والتعليم استمرار تعليق الدراسة ليوم الثلاثاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في محافظات السلطنة، باستثناء محافظات ظفار ومسندم والوسطى.