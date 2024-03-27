قتيل في هجوم صاروخي لحزب الله على شمال إسرائيل

قالت خدمات الطوارئ إن هجوما صاروخيا لميليشيا حزب الله، اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل عامل مصنع في بلدة بشمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية.

وذكرت خدمة إسعاف (نجمة داود الحمراء) أنه تم انتشال الرجل من بين حطام المصنع في بلدة كريات شمونة وهو مصاب بجروح بالغة ثم أعلنت وفاته في المكان.

وقالت ميليشيا حزب الله، اليوم الأربعاء، إنها أطلقت عشرات الصواريخ على بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل، القريبة من الحدود اللبنانية، ردا على ما أسماه "مجزرة" إسرائيلية في الهبّارية.

ويأتي ذلك بعد إعلان "الجماعة الإسلامية"، الفصيل اللبناني الإسلامي المرتبط بحركة حماس الفلسطينية، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الأربعاء مركزاً إسعافياً في قرية الهبّارية في جنوب لبنان ممّا أسفر عن سقوط سبعة قتلى.