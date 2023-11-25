"الأماكن" تشعل خلافًا بين محمد عبده وبسمة بوسيل

أقدم المطرب السعودي محمد عبده على رفع دعوى قضائية ضد الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد أدائها أغنية "الأماكن" التي تعود له، دون أخذ موافقته.

ووفق موقع "القاهرة 24"، اشتعلت الأزمة بين الطرفين، بعد قيامها بتأدية أغنية "الأماكن" بصوتها، مؤخرًا، بدعوى إهدائها لروح والدها الراحل.

ونشرت "بوسيل" الأغنية عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة: "هذه الأغنية كانت رحلة والدي عندما كان يوصلني إلى الجامعة وكان يفضل يحفظها لي كل صباح، لقد شعرت بكلامها حتى مات، اللهمّ ارحم والدي واغفر له".

وإثر ذلك، تلقت الفنانة المغربية بلاغًا بالمقاضاة من الفنان السعودي، بسبب إعادتها غناء "الأماكن"، دون استئذانه والحصول على موافقته.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها "بوسيل" بتأدية أغنية دون الحصول على موافقة أصحابها، إذ سبق واندلعت أزمة بينها وبين الشركة المنتجة "الوتاري" بعد طرحها أغنية "مين إللي بيختار"، والتي تعود لهم وغنتها الفنانة اللبنانية هبة طوجي، دون الحصول على موافقتهم أو الإشارة إليهم.