لاغازيتا: بوغبا يتعرض لانتكاسة جديدة ستبعده عن كأس العالم

قالت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إن بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب فرنسا، تعرض لانتكاسة وسيغيب عن كأس العالم الذي ينطلق في قطر الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة في صفحتها الرئيسة، يوم الاثنين، أن هناك مثلا فرنسيا يقول شيئًا كالآتي "ما تخشاه لن يحدث، بل أسوأ"، من يدري ما إذا كان بول بوغبا يعرفه أم لا، وما إذا كان سيحدث له في هذه الأيام، عندما انقلب عالمه رأسًا على عقب مرة أخرى.

وأضافت "إذ إنه في اللحظة التي بدأ فيها لاعب خط الوسط الفرنسي يرى النور في نهاية النفق، ها هي محطة أخرى وتأجيل آخر ليضطر للغياب عن مباريات فريقه يوفنتوس وكأس العالم مع فرنسا بسبب إصابة في ركبته".

ويعاني لاعب خط وسط يوفنتوس من مشكلة جديدة تتمثل في إجهاد عضلي عانى منه (من المحتمل أثناء التدريب) وسيبقيه بعيدا عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل، ما يعني أن احتمال رؤية بوغبا في قميص يوفنتوس قبل فترة التوقف لكأس العالم أصبح ضعيفًا للغاية.