سوريا.. العثور على قيس الزرزور ميتا في مغارة "عين الدلبة" (فيديو)
عثرت الجهات العنية في سوريا على جثة الشاب المفقود قيس الزرزور، اليوم الخميس، وذلك في نهاية سرداب طويل ضمن مغارة عين الدلبة في محافظة طرطوس.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد عثر على الزرزور في أحد الدهاليز المخفية وعلى عمق نحو 800 متر داخل المغارة.
وتداولت وسائل إعلام محلية صورة لوالد مفقود المغارة حين تلقيه الخبر وهو يجلس على كرسي، وآثار الصدمة بادية عليه.
وكانت عملية بحث جديدة قد أطلقت قبل ساعات من الآن في مغارة عين الدلبة بمدينة طرطوس بمساعدة مجموعة من الكلاب المدربة تسمى "الشمامة".
وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ لـ"إرم نيوز": "إن فرق الإنقاذ اكتشفت سرداباً معكوساً داخل المغارة لم يتم الانتباه إليه في السابق، وتم الدخول فيه لمسافة 500 متر، حيث لوحظ انبعاث رائحة كريهة من المكان، لكن الفريق لم يستطع التقدم أكثر بسبب ضيق السرداب وقلة كمية الأوكسجين".
وسبق لفرق الإنقاذ أن مشطت المغارة بشكل شبه كامل، ولم يبق سوى هذا السرداب الذي ينتظر أن تدخله الكلاب المدربة بمساعدة معدات تعين الفريق على التوغل أكثر في السرداب.
واختفى الشاب قيس الزرزور في المغارة منذ عشرة أيام، وكان برفقة ثمانية من أصدقائه في المدرسة الثانوية الزراعية، خرجوا جميعاً من المغارة بعد انتهاء جولتهم فيها، وعندما اكتشفوا اختفاءه، قاموا بإبلاغ أهله الذين اتصلوا بالشرطة وفرق الإنقاذ التي باشرت عمليات البحث منذ ذلك الحين دون جدوى.