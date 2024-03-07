سوريا.. العثور على قيس الزرزور ميتا في مغارة "عين الدلبة" (فيديو)

عثرت الجهات العنية في سوريا على جثة الشاب المفقود قيس الزرزور، اليوم الخميس، وذلك في نهاية سرداب طويل ضمن مغارة عين الدلبة في محافظة طرطوس.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد عثر على الزرزور في أحد الدهاليز المخفية وعلى عمق نحو 800 متر داخل المغارة.

وتداولت وسائل إعلام محلية صورة لوالد مفقود المغارة حين تلقيه الخبر وهو يجلس على كرسي، وآثار الصدمة بادية عليه.