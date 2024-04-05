"صفعة" ديمة قندلفت لباسم ياخور في "العربجي" تثير تفاعلاً (فيديو)
أثار مشهد صفع الفنانة السورية ديمة قندلفت لمواطنها الفنان باسم ياخور في مسلسل "العربجي" في جزئه الثاني، والذي يعرض في رمضان الجاري، تفاعلاً واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت قندلفت، التي تلعب دور "بدور" في المشهد، وهي في جدال محتدم مع "العربجي" (باسم ياخور)، حيث كان يؤنّبها لرغبتها في الارتباط برجل آخر غيره، رغم حبه لها، ما أثار انفعالها وغضبها، فقامت بصفعه مع شتمه بالقول: "لإنك حمار".
ونشرت الفنانة السورية "قندلفت"، مشهد الصفعة، عبر حسابها على "إنستغرام"، والذي شهد تفاعلاً واسعًا من قبل متابعيها.
وشاركت ديمة قندلفت في "العربجي" بجزءيه الأول والثاني، بدور "الداية بدور" التي تتمتع بالمكر والدهاء، حيث تقوم طوال الوقت بحياكة المكائد.
و"العربجي" من بطولة الفنانين: باسم ياخور، وسلوم حداد، وديمة قندلفت، ونادين خوري، وحسام الشاة، ومديحة كنيفاتي، وغيرهم، وهو من تأليف الكاتبين عثمان جحا ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي.