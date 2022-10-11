الحزن يسيطر على رياض محرز بعد استبداله في مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاغن

شهدت مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاغن، التي تجمع الفريقين، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، أحداثا مثيرة.

ويلتقي الفريقان في الوقت الحالي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة، موسم 2022/23.

وأهدر الجزائري رياض محرز، ركلة جزاء لصالح السيتي.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، بعد لمسة يد على مدافع كوبنهاغن، حيث أقرت تقنية الفيديو بوجود ركلة جزاء مستحقة.

ونفذ رياض محرز ركلة جزاء فريقه، ولكنه أهدرها حيث نجح في التصدي لها حارس كوبنهاغن جرابارا.

كما اضطر مانشستر سيتي إلى اللعب بـ10 لاعبين فقط منذ الدقيقة 29، بعد طرد أحد لاعبيه.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو بعد وجود تدخل من لاعب مانشستر سيتي سيرجيو غوميز، على أحد لاعبي الخصم، على حدود منطقة الجزاء.

وأقرت التقنية بوجوب طرد سيرجيو غوميز، ومنح مخالفة لفريق كوبنهاغن، وهو ما حدث، ليضطر مانشستر سيتي إلى اللعب بـ10 لاعبين.