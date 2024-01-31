جنوب أفريقيا: على جميع الدول وقف تمويل التحركات العسكرية الإسرائيلية

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، إن هناك التزاما على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن إمكانية أن تمثل تلك الأعمال إبادة جماعية أمر معقول.

وكانت قد قررت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.