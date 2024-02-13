نجيب ساويرس يحقق أمنية سيدة مصرية بتوظيف ابنتها (فيديو)

لبى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أمنية سيدة مصرية بتوظيف ابنتها، التي تدعى "هبة"، لمساعدتها على متطلبات الحياة.

وظهرت سيدة مصرية في لقاء صحفي في شارع عام، تحدثت خلاله عن غلاء الأسعار، خاصة اللحم، الأمر الذي دفع المذيع لتقديم كيلوغرام من اللحم هدية لها، لكنها رفضت منحته.

وشارك "ساويرس" الفيديو عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، وعلق عليه قائلًا: "ممكن لو حد يعرفها يبعتلي تليفونها؟ عينة محترمة من شعبنا!"، ليعلن بعدها الإعلامي، الذي كان صاحب اللقاء، أن رجل الأعمال "ساويرس" قد تواصل مع السيدة المعنية بالفعل.