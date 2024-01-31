استخدام الهاتف ساعتين يوميا يسبب اضطرابا نفسيا للبالغين

كشفت دراسة جديدة أن استخدام الهواتف الذكية قد يكون السبب وراء تزايد حالات الإصابة باضطراب نقص الانتباه، وفرط النشاط ADHD بين البالغين.

ووجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة "الجمعية الطبية الأمريكية" أن استخدام الأفراد هواتفهم الذكية ساعتين أو أكثر يوميا يعرضهم لخطر الإصابة باضطراب فرط النشاط، ونقص الانتباه بنسبة 10%.

ورأى الباحثون أن وسائل التواصل الاجتماعي تمطر الأفراد بالمعلومات بشكل مستمر، ما يجعلهم يأخذون فترات راحة متكررة من مهامهم اليومية للتحقق من هواتفهم.

وأضافوا: "الأشخاص الذين يقضون وقت فراغهم في استخدام التكنولوجيا لا يسمحون لعقولهم بالراحة والتركيز على مهمة واحدة، ويمكن أن تؤدي عوامل التشتيت إلى تطوير فترات انتباه أقصر لدى البالغين، فيصبح من السهل تشتيت انتباههم".

من جانبه، أشار جون راتي، أستاذ الطب النفسي المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد، لمجلة ناشيونال جيوغرافيك: "معظم الأفراد اليوم مجبرون على القيام بمهام متعددة خلال يومهم، والاستخدام الشامل للتكنولوجيا يمكن أن يسبب إدمان الشاشة، ما قد يؤدي إلى قصر فترة الانتباه".