الوجوه الشابة تكسب الرهان في "مسار إجباري"‎.. كيف علق النقاد؟

نال مسلسل "مسار إجباري" إشادات واسعة من النقاد والجمهور بعد عرض خمس حلقات منه، إذ حجز لنفسه مقعدا وسط أهم الأعمال في موسم مليء بالأعمال الفنية، لتكسب الوجوه الشابة الرهان.

"عمل يجبرك على مشاهدته"

وقالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن مسلسل "مسار إجباري" عمل يجبرك على مشاهدته بسبب قصته الجيدة، وتميز أبطاله فضلا عن إدارة إخراجية موفقة، بحسب قولها.

وأضافت خير الله أنها معجبة بالمسلسل للغاية، بداية من المخرجة المميزة، وبطلي العمل النجمين الشابين أحمد داش وعصام عمر، لافتة إلى أنه منذ عرض الحلقة الأولى يوجد موضوع وقصة جيدة وغموض يجبرك كمشاهد على متابعته، وانتظار الحلقة بعد الأخرى لمعرفة تطورات الأحداث، بحسب قولها.

وتابعت الناقدة الفنية "مفاجأة الحلقة الأولى وهو اكتشاف الشابين (بطلي العمل) أنهما شقيقان، وهما مختلفان كليا عن بعضهما، لكنهما مضطران إلى التعاون معا من أجل البحث عن قاتل أبيهما، وكشف لغز السر الذي يتعرضان للتهديد بسببه، كل هذا يجعل الجمهور ينتظر كشف الأحداث، وليست ثرثرة فارغة مثل باقي المسلسلات".

ولفتت خير الله أن إيقاع العمل سريع، فضلا عن التصوير الجيد في أماكن طبيعية تشبه الجمهور وليس حصر المشاهد داخل "الكمباوندات"، لذا المسلسل مليء بالحيوية، بحسب قولها.