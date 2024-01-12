مادلين طبر تعلق لـ"إرم نيوز" على جدل مطالبتها شيرين بالذهاب لطبيب نفسي

أثارت الفنانة اللبنانية مادلين طبر الجدل خلال الساعات الماضية، بعد مطالبتها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الذهاب لطبيب نفسي للعلاج من أعراض الانسحاب، على حد قولها.

واستضافت الفنانة اللبنانية طبيبا نفسيا في برنامجها "قعدة مع مادلين"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، للتحدث عن آثار المخدرات وطرق التخلص منها، وتطرقت في حديثها إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب، مطالبة إياها بالذهاب إلى طبيب نفسي.

وقالت مادلين طبر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": لم نكن نتحدث عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، فموضوع الحلقة كان عن الإدمان وطرق التخلص منه والتأهيل بعدها، وتطرقت في الحديث إلى الفنانة شيرين التي أعتبرها من أهم فنانات العرب، بعدما أخبرني الطبيب الضيف أن المتعافي من الإدمان يحتاج لعدة أيام كي ينسحب المخدر من جسده بالكامل".

وأضافت: "تذكرت أن شيرين عبدالوهاب غادرت مستشفى "الديتوكس" - تنظيف السموم من الجسم - وسافرت إلى لبنان مباشرة برفقة زوجها، فسألته بصيغة مليئة بالمحبة والاحترام لشخصها أنها خرجت من المستشفى وسافرت مباشرة ولم تتأهل، فهل يعتبر هذا خطأ، فأجابني أنه لا بد من أن تخضع لإعادة التأهيل".

وطالبت الفنانة اللبنانية بعدم تغيير سياق الحديث واجتزائه، خاصة وأنّ شيرين ستبدأ مرحلة جديدة من حياتها، على حد قولها.