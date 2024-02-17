صورة "سيلفي" تنهي حياة رجل بشكل مروع

أنهت صورة "سيلفي" رغب رجل في التقاطها مع أسد حياته بشكل مروع، بعد أن انقض عليه الحيوان الآسيوي.

إذ هاجم أسد، رجلا حاول التقاط "سيلفي" معه، داخل قفصه في حديقة حيوان جنوب الهند.

ووفق وسائل إعلام في الهند، قال مسؤولو الحديقة، إن براهلاد جوجار، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، تسلّق سياجا ارتفاعه 12 قدما، وقفز إلى حظيرة الأسد في حديقة حيوان، رغبة منه في التقاط "سيلفي" معه.

ورجح المسؤولون أنّ الرجل كان في حالة سُكر حين قرر ذلك.

وقالت ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حارس الأمن حذّره وركض نحوه، عندما رآه يحاول تسلق السياج، لكنه قفز داخل الحظيرة ووصل إلى الأسد.