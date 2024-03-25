ماكرون: المسؤولون عن هجوم موسكو حاولوا تنفيذ عمليات في فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن روسيا كانت ضحية هجوم متطرفين، وإن التنظيم الذي يقف وراء إطلاق النار في موسكو حاول ارتكاب عدة عمليات في فرنسا أيضا في الآونة الأخيرة.

وأفادت وكالة "رويترز"، أن الحكومة الفرنسية رفعت، أمس الأحد، مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد إطلاق النار في موسكو.

ونفذ مسلحون، الجمعة، هجومًا داميًا على قاعة "كروكوس" للحفلات في ضاحية كراسنوغورسك شمال غربي العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 143 شخصًا وإصابة نحو 152، وفق لجنة التحقيقات الروسية.

وقد تبنى داعش المسؤولية عن الهجوم عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عادة ما يستخدمها.

وشهدت روسيا، أمس الأحد، يوم حداد وطنيًا بعد الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ نحو عقدين وأكثر هجمات تنظيم داعش فتكًا في أوروبا.

لكن السلطات لم تشر إلى مسؤولية هذا التنظيم، متحدثة في المقابل عن تورط أوكراني.

وذكر الإعلام الرسمي الروسي أن السلطات اعتقلت 11 شخصًا على صلة بالهجوم، لكنها لم تكشف حتى الآن إلا عن مصير أربعة منهم.