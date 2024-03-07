فيديو يوثق لحظة تعرض طائرة لصاعقة في الجو

ووثق الفيديو، الطائرة وهي تحلق في السماء بعد إقلاعها من المطار قبل أن تصيبها الصاعقة عدة مرات، لتضيء الأجواء أكثر من مرة بشكل مفاجئ. ولكن على الرغم من ضرب الصاعقة للطائرة، إلا أنه لا يبدو أن ضررا أصابها، حيث استمرت في مسارها.

وتمكنت الطائرة بالفعل من استكمال رحلتها بشكل آمن بعد الحادثة، ولم تتضرر أو تتأثر بشكل يهدد سلامة الركاب أو الطاقم.