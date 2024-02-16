5 قتلى من "حزب الله" في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان

أسفرت غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فجر اليوم الجمعة، عن مقتل 5 مقاتلين على الأقل من ميليشيا "حزب الله" وحليفتها "حركة أمل"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الطرفين.

ونفّذ الطيران الإسرائيلي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، غارات بعد منتصف الليل على منازل في بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، ويارين، ملحقا "أضرارا جسيمة" بالممتلكات والمزروعات.

وأدت غارة على منزل في بلدة القنطرة وفق الوكالة إلى مقتل 3 شبان، نعتهم حركة أمل التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري.

وغداة نعيها 4 من مقاتليها، أعلنت ميليشيا "حزب الله" مقتل اثنين من عناصرها، وتعد حصيلة الأربعة قتلى الأعلى في يوم واحد منذ بدء ميليشيا حزب الله وإسرائيل تبادل القصف عبر الحدود قبل أكثر من 4 أشهر.

ومنذ اليوم الثاني في حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت ميليشيا حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعما لغزة و"إسنادًا لمقاومتها".

ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.