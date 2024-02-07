سائح روسي ينتقم من حلاق تايلندي بطريقة غريبة (صورة)‎

نشرت لقطات مروعة، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من أسبوع، تُظهر رجلاً روسيًا يقوم بقص شعره في أحد صالونات الحلاقة في المدينة التايلندية «باتايا».

ووفقًا لشهود عيان، فقد دخل السائح الروسي إلى المكان وشرح لأحد الحلاقين هناك كيف يريد قص شعره باستخدام حركات اليد، لأنه لا يتحدث الإنجليزية بشكل جيد.

وفي مرحلة ما، نظر السائح، في المرآة وشعر بالغضب بسبب فشل «الحلاق» في قص شعره.

وبدأ السائح يضرب بقبضتيه على الطاولة وقام بسب الحلاق، قبل أن يلتقط المقص ويمسك بزوج من ماكينة الحلاقة ويحلق جزءًا من شعر الحلاق التايلاندي، انتقامًا منه، قبل أن يخرج سريعًا من صالون الحلاقة دون دفع ثمن قصة شعره، أمام صدمة الموظفين والزبائن الآخرين، الذين عجزوا عن الكلام.