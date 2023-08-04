"تاج" يجمع تيم حسن وبسام كوسا بعد 14 عامًا

تفاعل متابعون مع أنباء اجتماع الفنانين السوريين بسام كوسا وتيم حسن في عمل مشترك، من المقرر أن يعرض في رمضان 2024.

ووفق عدة مصادر إعلامية، فإن مسلسل "تاج" سيجمع الفنانين بسام كوسا وتيم حسن بعد 14 عامًا من آخر عمل درامي جمعهما.

ومسلسل "تاج" من إنتاج شركة "الصباح إخوان"، وتدور أحداثه في حقبة خمسينيات القرن الماضي.

ولم تذكر تفاصيل أخرى عن قصة العمل.

وكان الفنان تيم حسن قد أعلن سابقًا أنه يستعد لعمل درامي جديد، مع فريق عمل مسلسل "الزند"، وخاصة المخرج سامر البرقاوي، الذي تعاون معه في العديد من الأعمال الدرامية.